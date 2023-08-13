رئيس بايرن ميونخ: كنا قريبين من التعاقد مع كيبا

قال كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إن ناديه كان قريبا من التعاقد مع الإسباني كيبا أريزبالاجا حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي.

وأضاف دريسن في التقديم الرسمي للمهاجم الجديد للفريق هاري كين: "كنا قريبين للغاية أمس الأول على سبيل المثال، كنا نرغب في تقديم كيبا كحارس مرمى لنا اليوم في حال لم يقرر الانضمام إلى ريال مدريد".

وذكرت تقارير أن كيبا سينضم إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة.

ويبحث بايرن عن حارس مرمى جديد بعد تأجيل عودة حارسه مانويل نوير من الإصابة التي تعرض لها في القدم، فيما انتقل السويسري يان سومر حارس مرمى الفريق إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وفي الوقت الحالي يعد سفين أولريش هو الحارس الوحيد صاحب الخبرة في قائمة الفريق.

وقال دريسن: "أنا مقتنع بأننا سنجد الحل مع حلول أول سبتمبر، بالنسبة لسفين أولريش فهو حارس مرمى يكون متواجد دائما حينما نحتاجه"..

وأضاف: "نحن متأكدون من عودة مانويل نويور في النصف الثاني من العام، لكن لا يمكننا توقع ذلك في الحقيقة، نأمل في تقديم حل في أقرب وقت".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال مايكل ريشكه المدير التقني السابق لنادي بايرن ميون الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد إن الأرجنتيني جيرونيمو رولي حارس مرمى أياكس أمستردام الهولندي كان ضمن حسابات بايرن قبل تعرضه للإصابة في بداية مسيرته بالموسم الحالي.

واستهل بايرن مشاركاته في الموسم الجديد بالهزيمة صفر/ 3 أمام لايبزج مساء أمس السبت في مباراة كأس السوبر الألماني.