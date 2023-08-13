بوكيتينو يؤكد انتقال كيبا لريال مدريد

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أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي، رحيل حارس فريقه، الإسباني كيبا أريزابالاجا.

وغاب كيبا عن قائمة الفريق لمباراة ليفربول اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الجولة الأولى للبريميرليج، والتي انتهت بالتعادل (1-1)

وأكد ماوريسيو بوكيتينو، في تصريحات لشبكة "BT Sport" قبل المباراة، أن كيبا سيغادر صفوف تشيلسي بالفعل.

وقال بوكيتينو: "مع كيبا حدث شيء سريع للغاية، وهو الوضع الصحيح مع التقارير الأخيرة".

وأتم ريال مدريد اتفاقه مع تشيلسي، على استعارة كيبا، حتى نهاية الموسم دون وجود خيار للشراء.

وتعرض البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وسيغيب لفترة تصل إلى 6 أشهر.