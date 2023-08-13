تقرير: الهجوم بطائرة مسيّرة على شبه جزيرة القرم في مطلع الأسبوع استهدف قاعدة عسكرية روسية

ذكر تقرير إعلامي، أن الهجوم بطائرة أوكرانية مسيّرة على شبه جزيرة القرم التي أعلنت روسيا استقلالها، في مطلع الأسبوع الجاري، استهدف قاعدة لوجستية تابعة للقوات الروسية في غرب شبه الجزيرة الواقعة بالبحر الأسود.

ونقلت صحيفة "أوكرانسكا برافدا" الأوكرانية، عن مصادر في جهاز الاستخبارات الأوكرانية، أنه تم استخدام 17 طائرة مسيرة في الهجوم الذي وقع ليلة الجمعة - السبت، واستهدف القاعدة الواقعة بالقرب من يفباتوريا.

وبحسب المعلومات الأولية، فقد أسفر الهجوم عن قتل أو إصابة "عشرات الروس"، وذكرت الصحيفة مساء أمس السبت، أنه أدى إلى تدمير معدات أيضا، ومع ذلك لا تزال التحقيقات بشأن الحجم الدقيق للأضرار قائمة.

ولم يمكن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.