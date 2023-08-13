أعلن علي الغزاوي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، عن تحرير 410 محاضر تموينية الأسبوع الماضي، خلال حملة على الأسواق والمحلات العامة لمحاربة الجشع والمغالاة في الأسعار.



وأوضح الغزاوي، في بيان له، اليوم الأحد، أنه تم تحرير 36 محضرا لمخابز بلدية مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، يستحق عنها فروق أسعار لصالح هيئة السلع التموينية، مع توجيه إنذار بالإغلاق في حالة التكرار، كما تم ضبط 45 جوال دقيق مدعم، أثناء حملة شنتها المديرية على 7 مخابز، محظور تداولها خارج منظومة المخابز البلدية، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، كما تم تحرير 9 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي لمحلات بقالة وسوبر ماركت، وسيتم الإغلاق الإداري لكل محل مخالف.



وفي مجال الرقابة على صرف المقررات التموينية لدى البدالين التمونيين، تم تحرير 11 محضرا لعدم الإعلان عن كميات وأسعار المقررات التموينية للفرد، وضبط أحد البدالين لتصرفه في سلع تموينية بـ2000 جنيه بدون وجه حق، فضلا على تحرير 204 مخالفات لعدم إعلان عن الأسعار بالمحلات العامة ومستودعات توزيع أسطوانات الغاز.