يستضيف الإعلامي عمرو الليثي من خلال برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة الحياة، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً، السيدة إيمان وابنتها وتروى قصة مؤثرة بعد أن تركها زوجها لتواجه أهوال الحياة.

ويستضيف عمرو الليثي في الفقرة الثانية، الطفلين العباقرة في الرياضيات في تجربة خاصة أمام الكاميرا وحل العديد من المعادلات الحسابية والمسائل المعقدة.

كما يستضيف عمرو الليثى في آخر الفقرات الإخوات الذين تقابلوا بعد 48 عامًا، وكيف كان اللقاء وأسباب الغياب.

برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى يذاع أسبوعياً يومى الأحد والإثنين في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة الحياة.