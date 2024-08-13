الجامعة العربية: استمرار حرب الإبادة في غزة رخصة لإسرائيل بالإفلات من العقاب

التقى الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، اليوم الثلاثاء، المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عساف، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأطلع الوزير عساف خلال اللقاء السفير أبو علي، على آخر التطورات السياسية والمستجدات في فلسطين، بالإضافة إلى الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذلها القيادة الفلسطيني وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة وما تتعرض له الضفة الغربية من عدوان مستمر خاصة مدينة القدس المحتلة.

وأعرب الوزير عساف، عن تقديره لما تقوم به الجامعة العربية خاصة قطاع فلسطين على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهودها المستمرة في تقديم أوجه الدعم كافة لمساندة دولة فلسطين في المحافل العربية والدولية كافة، كما تطرق إلى الاعترافات المتلاحقة بدولة فلسطين، وصولا إلى العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

من جهته، قال السفير أبو علي، إن إستمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في غزة هو رخصة لإسرائيل بالقتل المتواصل والإفلات من العقاب، داعياً المجتمع الدولي لبذل ضغوط حقيقية على إسرائيل لوقف العدوان فورا، فمأساة غزة لا يمكن معالجتها إلا بمعالجة القضية الفلسطينية بإنهاء الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967.

شهدت زيارة الوزير عساف للقاهرة لقاءه بسفير دولة فلسطين دياب اللوح لإطلاعه على آخر المستجدات السياسية والميدانية.

بدوره، أطلع السفير اللوح على الجهود التي تقوم بها سفارة فلسطين لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني خاصة بعد العدوان الأخير على غزة والذي دفع آلالاف العائلات للخروج من قطاع غزة إلى مصر، كما شهدت الزيارة لقاء عدد من كادر الإعلام الرسمي الفلسطيني بالقاهرة.