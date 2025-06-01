الرئيس اللبناني يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى بغداد

من المقرر أن يبدأ الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى بغداد على رأس وفد وزاري وحكومي، لبحث ملفات ثنائية أبرزها ملف تجهيز لبنان بالوقود لتشغيل المحطات الكهربائية.

وذكر تلفزيون "العراقية" الحكومي أن الرئيس اللبناني سيصل اليوم إلى بغداد على رأس وفد حكومي بارز في زيارة رسمية لبحث ملفات ثنائية في مجالات الطاقة وتجهيز لبنان بالوقود لتشغيل المحطات الكهربائية فضلا عن ملفات سياسية وإقتصادية مشتركة .

وكان العراق قد أعلن رسميا خلال انعقاد القمة العربية ببغداد منتصف الشهر الماضي التبرع بمبلغ 20 مليون دولار للمساهمة في إعادة إعمار المدن اللبنانية التي تضررت من جراء العدوان الإسرائيلي.