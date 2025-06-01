أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 988 ألفا و560 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 988 ألفا و560 فردا، من بينهم 1230 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10872 دبابة، منها 5 دبابات أمس السبت، و22656 مركبة قتالية مدرعة، و28527 نظام مدفعية، و1401 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1173 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 372 طائرة حربية، و336 مروحية، و38366 طائرة مسيرة، و3268 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و50325 من المركبات وخزانات الوقود، و3903 من وحدات المعدات الخاصة.