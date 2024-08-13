محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة والمهنية

اعتمد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بنسبة نجاح بلغت ٩٨.١٨ %.

وأكد الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الدور الثاني في الشهادة الإعدادية العامة بلغ ٤١٥٧ طالبا، حضر منهم ٣٥٦٢ طالبا وتغيب ٥٩٥ طالبا، ونجح ٣٤٩٧ طالبا بنسبة نجاح بلغت ٩٨.١٨٪ وبلغت نسبة النجاح بالدور الثانى للشهادة الإعدادية المهنية ٨٣.٣٪ فيما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين الدور الثاني ١٠٠٪ وللشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم بلغت ١٠٠٪ وبلغت نسبة النجاح بشهادة التلمذة الصناعية والتي تعادل الشهادة الاعدادية المهنية "التربية الخاصة" ١٠٠٪ وكانت نتيجة الدور الأول بالشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت ٨٢.٨١٪. واعتمد محافظ الإسماعيلية المرحلة الثانية من تنسيق ‎القبول للصف الأول الثانوى العام ليصبح ٢٣٥ درجة بدلًا من ٢٤٠ درجة، وذلك بالأماكن الشاغرة بالإدارات التعليمية التي لم تحقق الكثافة المطلوبة وتخفيض مجموع الالتحاق بفصول الفترة المسائية "الخدمات" إلى ٢٠٠ درجة بدلًا من ٢١٠ درجة، واعتمد المحافظ المرحلة الثانية من تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني الصناعي والتجاري والزراعي والتعليم المزدوج.

كان محافظ الإسماعيلية قد وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بدراسة تخفيض مجموع الالتحاق بالثانوي العام والفني استجابة لمطالب عددا كبيرا من أولياء الأمور وللتيسير على الطلاب وتقرر تخفيض الدرجات بعد دراسة مدى إمكانية خفضها بما يحقق الكثافة الطلابية القانونية وطبقا للتعليمات المنظمة لذلك