الحوثيون يعلنون تشكيل حكومة جديدة في مناطق سيطرتهم في اليمن

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، الإثنين، تشكيل حكومة جديدة لإدارة الحكم في مناطق سيطرتها، برئاسة أحمد الرهوي، خلفا لعبدالعزيز بن حبتور، الذي عين عضواً في مجلس الجماعة السياسي، وبعضوية 22 شخصاً.

وقالت وكالة أنباء "سبأ"، بنسختها الحوثية، "إن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، أصدر قرارا بتشكيل حكومة سُميت "حكومة التغيير والبناء".

وضمت الحكومة الحوثية الجديدة (غير معترف بها)، 3 نواب و 19 حقيبة وزارية بالإضافة إلى رئيسها أحمد الرهوي، وهو شخصية سياسية من جنوب اليمن.

وابقى الحوثيون على أبرز وزرائهم من الحكومة السابقة، من بينهم وزيرا الدفاع و الداخلية، فيما شمل التغيير الوزارات التي كانت "شكلياً" من نصيب حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، كوزارة الخارجية التي كان يرأسها هشام شرف، ووزارة التعليم العالي التي كان يترأسها حسين حازب.

كما طالت التغييرات، وفقاً لوكالة سبأ، وزارات الصحة والإعلام والاتصالات والشؤون الاجتماعية، ووزارات الثقافة والسياحة والنفط والخارجية والزراعة والثروة السمكية والاقتصاد والمالية، ووزارة النقل والخدمة المدنية والعدل وحقوق الإنسان والتربية والتعليم.

ودمج الحوثيون العديد من الوزارات، وغيروا أسماء وزارات أخرى، مثل وزارة الإدارة المحلية التي تحولت إلى وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، ووزارة الخدمة المدنية التي أصبحت وزارة الخدمة والتطوير الإداري، ووزارة النقل التي أصبحت وزارة النقل والأشغال العامة، إلى جانب وزارة الصحة التي تحولت إلى وزارة الصحة والبيئة.

وهذه الحكومة غير معترف بها دوليا، تأتي خلفا للحكومة السابقة التي شكلتها الجماعة في عام 2016 كسلطة تحكم معظم المناطق شمالي اليمن.

ومنذ عام 2014 تسيطر جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء ومعظم المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في شمال اليمن.