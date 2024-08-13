يستضيف بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك في شارع المعز، حفلا في الثامنة من مساء الجمعة المقبل، تحييه فرقة "نور الحياة" بقيادة الفنان الدكتور محسن صادق، وذلك ضمن برنامج العروض الفنية التي يقدمها صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش في مراكز الإبداع التابعة له.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من الأغنيات لكبار المطربين منها: "يا سلام على حبي وحبك (دويتو)، كوكب تاني، زي العسل، على أيدك اتعلمنا، تلات سلامات، عنابي، كان فيه زمان، اللي راح الصبر منه، هي الحياة كده ليه (دويتو)، كلمة حلوة وكلمتين، حلويين من يومنا والله، من حبي فيك يا جاري، الصهبجية، عاللي جرى (دويتو)، ولولا الملامة".

يذكر أنه أسس فرقة نور الحياة المايسترو الدكتور محسن صادق، منذ عامين من مجموعة من الأصوات الواعدة، حيث قامت الفرقة بالمشاركة في العديد من الاحتفالات المصاحبة لمعرض الكتاب، وحفلات بيت السناري، وبيت الغناء العربي، ومسرح السامر، كما حصل مجموعة من الأصوات المتميزة من أعضاؤها على مجموعة من الجوائز الهامة داخل مصر وخارجها.