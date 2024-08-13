افتتاح المقر الجديد للسفارة المصرية في الصومال

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افتُتح اليوم، المقر الجديد لسفارة جمهورية مصر العربية في العاصمة الصومالية مقديشيو.

ويعد الافتتاح خطوة هامة نحو دعم وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك العمل على الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين، خاصةً بعد افتتاح خط مباشر لشركة مصر للطيران القاهرة-مقديشيو في شهر يوليو ٢٠٢٤.

جاء ذلك في ضوء اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بتعزيز التعاون والعلاقات الأخوية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصومال الفيدرالية.