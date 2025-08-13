ماكرون يعترف بعنف فرنسا القمعي في حرب الكاميرون من أجل الاستقلال

اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة نشرت اليوم الثلاثاء، بأن بلاده شنت حربا اتسمت بـ "العنف القمعي" في الكاميرون قبل وبعد استقلال البلاد في عام 1960.

ويعد هذا أول اعتراف رسمي من فرنسا بقمعها لحركة الاستقلال في الكاميرون كحرب.

وتأتي الرسالة التي أرسلت الشهر الماضي إلى الرئيس الكاميروني بول بيا، في أعقاب تقرير صدر في يناير عن لجنة فرنسية-كاميرونية من المؤرخين. وكشف التقرير أن فرنسا نفذت عمليات نزوح قسري جماعي، واحتجزت مئات الآلاف من الكاميرونيين في معسكرات اعتقال، ودعمت ميليشيات وحشية لقمع كفاح البلاد من أجل الاستقلال والسيادة بين عامي 1945 و1971.

وتم إنشاء اللجنة من جانب ماكرون خلال زيارة قام بها في عام 2022 إلى العاصمة ياوندي. ودرست دور فرنسا الذي أدى إلى استقلال الكاميرون في أول يناير 1960، وفي السنوات التي تلت ذلك.

وجاء في رسالة ماكرون: "في نهاية عملهم، أبرز مؤرخو اللجنة بوضوح أن حربًا قد وقعت في الكاميرون، وخلالها نفذت السلطات الاستعمارية والجيش الفرنسي أشكالا متعددة من العنف القمعي في مناطق معينة من البلاد - وهي حرب استمرت إلى ما بعد عام 1960 بدعم من فرنسا للأعمال التي قامت بها السلطات الكاميرونية المستقلة".

واعترف ماكرون أيضا بدور فرنسا في وفاة قادة الاستقلال روبن أم نايوبي، وبول مومو، وإسحاق نايوبي بانجوك، وجيريمي نديليني، الذين قتلوا بين عامي 1958 و1960 في عمليات عسكرية تحت القيادة الفرنسية.