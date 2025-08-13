 رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتابع رفع تجمعات مياه كسر خط العداية بالظاهرية - بوابة الشروق
الأربعاء 13 أغسطس 2025 1:28 ص القاهرة
رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتابع رفع تجمعات مياه كسر خط العداية بالظاهرية

هدى الساعاتي
نشر في: الأربعاء 13 أغسطس 2025 - 12:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 أغسطس 2025 - 12:39 ص

أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، متابعته الميدانية لأعمال رفع تجمعات مياه الصرف الصحي بشارع الكامل في منطقة الظاهرية، عقب كسر بخط عداية انحدار قطره 500 مم أثناء تنفيذ أعمال خط المترو بالمنطقة بواسطة شركة أوراسكوم.

وأوضح اللواء نافع أنه فور وقوع الحادث، انتقلت فرق الطوارئ بالشركة إلى الموقع مزوَّدة بسيارات شفط وبدالات، لسرعة التعامل مع الموقف ورفع المياه المتجمعة، مشيرًا إلى أنه جارٍ العمل على تحويل مسار العداية خلال 48 ساعة، لضمان استمرار الخدمة وعدم تأثر المواطنين.

وأضاف أن فرق العمل تبذل قصارى جهدها لإنهاء الأعمال في أسرع وقت، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من أي تأثيرات سلبية على حركة المرور أو الحياة اليومية للأهالي.

