صحة غزة: حصيلة العدوان الإسرائيلي بلغت 61 ألفا و722 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 61 ألفا و722 شهيدا، و154 ألفا و525 مصابا.

وقالت الوزارة في بيان إحصائي يومي: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية 123 شهيدا و437 إصابة".

وذكرت أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ استئناف إسرائيل إبادتها في 18 مارس الماضي ارتفعت إلى "10 آلاف و201 شهيد، و42 ألفا و484 إصابة".

وأوضحت أن حصيلة الضحايا من منتظري المساعدات ارتفعت منذ 27 مايو الماضي إلى "ألف و859 شهيدا، وأكثر من 13 ألفا و594 إصابات"، وذلك بعد مقتل 21 فلسطينيا وإصابة 185خلال 24 ساعة الماضية.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات بات الفلسطينيون يسمونها "مصائد الموت"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة أمميا.

كما أفادت وزارة الصحة بوفاة 8 فلسطينيين خلال 24 ساعة الماضية إثر مضاعفات المجاعة وسوء التغذية، من بينهم 3 أطفال، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى "235 شهيدًا، من بينهم 106 أطفال".

وبذلك، قالت الوزارة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى "61 ألفا و722 شهيدا، و154 ألفا و525 إصابة".

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وإضافة إلى الشهداء والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الإبادة ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.