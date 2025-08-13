الشيباني: مؤتمر الحسكة انتهاك للاتفاق الموقع في 10 مارس

اعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن "مؤتمر الحسكة" الذي عقدته مكونات شمال وشرق البلاد الجمعة، يمثل انتهاكا للاتفاق الموقع في 10 مارس مع قوات سوريا الديمقراطية، وهي التي تصنفها تركيا تنظيما إرهابيا تحت اسم تنظيم "واي بي جي".

وقال الشيباني بمؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي هاكان فيدان الأربعاء في أنقرة، إن المؤتمر الذي جرى في الحسكة "بالتأكيد لا يمثل الشعب السوري ولا يمثل الغالبية العظمى من النخب العشائرية والدينية وحتى من النخب الكردية".

وأضاف: "هذا المؤتمر جاء كمحاولة يائسة لاستغلال ما يحدث في السويداء (..) وأكدنا رفضنا لهذا المؤتمر الذي يعد انتهاكا للاتفاق الذي وقع في 10 مارس الماضي" مع قوات سوريا الديمقراطية قسد".

وأكد الشيباني أن الحوار والحكومة السورية والدولة "هي المظلة التي يجب أن ترعى جميع الأقليات والتي يجب أن تحل جميع المشاكل وأي محاولات عبثية أو استغلال ما يحدث هنا أو هناك".

وتابع: "في المشاكل والمصائب والتحديات التي يواجهها بلدنا علينا أن نغلب لغة الحكمة، وأن نسعى لردم الفجوة بين جميع مكونات الشعب السوري وأيضا بين الشعب والحكومة، وأن لا يتم استغلال هذه الأحداث لاعتبارها ورقة سياسية".