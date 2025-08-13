وزير الخارجية التركي: إسرائيل من أكبر الأطراف الفاعلة في الصورة المظلمة بالسويداء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن إسرائيل هي أحد أكبر الأطراف الفاعلة في الصورة المظلمة التي كشفت عنها أحداث محافظة السويداء جنوبي سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السوري أسعد الشيباني، الأربعاء، في العاصمة التركية أنقرة.

وقال فيدان: "إسرائيل هي أحد أكبر الأطراف الفاعلة في الصورة المظلمة التي كشفت عنها أحداث السويداء السورية".

وشدد على أن سوريا الجديدة يجب أن تكون بلدا يصان ويتعايش فيه جميع المكونات والمعتقدات والثقافات.

وأضاف الوزير فيدان: "نحن في تركيا نقدم توصيات بهذا الاتجاه".

ووجه تحذيرا لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الذي تصنفه تركيا إرهابيا، قائلا: "تخلوا عن تهديد تركيا والمنطقة عبر الإرهابيين الذين جمعتموهم من شتى أنحاء العالم".

وأكد أن أنقرة لا تملك رفاهية البقاء مرتاحة في جو لا تلبى فيه المطالب الأمنية لتركيا بسوريا.

ودعا فيدان إلى مواصلة الجهود مع السعودية والأردن وقطر والعراق لمساعدة سوريا على التعافي.



