كشف عمار حمدي لاعب فريق الكرة بالأهلي والمعار لصفوف طلائع الجيش، تلقيه عرضًا من أحد الأندية التركية للانضمام إليه خلال الموسم الجديد، مشيرًا إلى أنه سيعود للأحمر بنهاية الموسم.

وقال عمار، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "المسؤولون بالأهلي تواصلوا معي بعد القمة أمام الزمالك، ليستفسروا عن سبب عدم مشاركتي، وأخبرتهم أنني مازلت أشعر بالآلام بسبب إصابتي"

وأكمل: "ما قيل لي إنني سأعود في نهاية الموسم للنادي الأهلي، ولكني أؤكد أنه حال عودتي دون اللعب أساسيًا أرجو منهم أن يتركوني للاحتراف في الخارج".

وتابع: "أنا طموحي الاحتراف، ولا أريد أن ألعب على سبيل الإعارة في مصر مرة أخرى".

واستطرد: "لدي عرض رسمي من تركيا وتلقاه الأهلي، والنادي لم يبد موافقة حتى الآن، وأعتقد أن العرض بمقابل مادي جيد".

واختتم: "تحدثت مع فايلر قبل بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا بشأن مشاركتي أو الخروج للإعارة، حتى أضمن تواجدي مع المنتخب الأولمبي، وهو لم يمانع خروجي على سبيل الإعارة".