انطلاق الدورة التأهيلية لأئمة ليبيا بمنظمة خريجي الأزهر

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اليوم، لتأهيل عدد من أئمة ليبيا عبر الفيديو كونفرانس تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأعرب أسامة يس نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة -في بيان اليوم الأحد- عن أمله أن تكون هذه الدورة امتداداً لجهود المنظمة وتواصل فرعها الرئيس بالقاهرة مع فرع ليبيا ومكاتبه المنتشرة في ربوع البلاد.

وثمن نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، جهود فرع ليبيا وأنشطته المتواصلة في محاربة التطرف من قوافل وندوات ولقاءات في مختلف المناطق، لنشر فكر الأزهر الشريف، مطالبا المتدربين بالتواصل بصفة مستمرة مع كبار علماء الأزهر الشريف لتوضيح القضايا الملتبسة.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالدايم نصير الأمين العام للمنظمة مستشار شيخ الأزهر الشريف، أن مرور ليبيا بالعديد من التحديات في الوقت الراهن يتطلب تضافر جميع الجهود للخروج من هذه الأزمات المفتعلة والتي تهدف لزعزعة الاستقرار في المنطقة العربية.

وطالب الدكتور نصير الأئمة والدعاة بأن يكونوا على قدر التحدي، وأن يحرصوا على التواصل الدائم مع المنظمة لنشر فكر الأزهر الشريف و قيم الدين الإسلامي السمحة.

وأكد الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق المستشار العلمي للمنظمة، أن العالم الحق لابد أن يكون خادماً لدينه ووطنه وشعبه، وأن ينشر قيم الحب والإخاء والسلام، فالإسلام هو دين المحبة ونبذ الفرقة.

بدوره، أعرب أكرم الجراري رئيس فرع المنظمة بليبيا، عن تقديره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ودوره في دعم أئمة وعلماء ليبيا في ظل هذه الظروف الصعبة، مؤكداً أن الأزهر الشريف بعلمائه يعد أهم ركائز مواجهة الأفكار المتطرفة الوافدة بنشر قيم الاعتدال والتصدي للتطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله.

تأتي الدورة في إطار خطة المنظمة في تدريب وتأهيل أئمة ودعاة العالم الإسلامي، لصقل خبراتهم الدعوية والشرعية لمواجهة الفكر المتطرف، وبيان صحيح الإسلام، وإزالة الصورة المشوهة المغلوطة عن الدين الحنيف على أيدى نخبة من كبار أساتذة وعلماء الأزهر الشريف.