صحة المنيا تنظم قافلة طبية في قرية جبل الطير بسمالوط غدا

ضمن مبادرة حياة كريمة تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدًا الاثنين قافلة طبية بقرية جبل الطير التابعة لمركز سمالوط، على مدار يومين متتاليين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالاهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن مبادرة حياة كريمة، وجهود وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

يذكر أن المهندس محمد سيد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، كان قد زار الأسبوع الماضي 30 أسرة بقرية طحا الأعمدة، بمنازل مهدمة، وتم إعداد تقرير بها، لعرضه على اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا؛ لإدراجها ضمن مشروع "حياة كريمة".