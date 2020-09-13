طيران التحالف العربي يشن سلسلة غارات على مواقع عسكرية للحوثيين بصنعاء

شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، سلسلة غارات على أهداف ومواقع عسكرية لميليشيات الحوثي في أماكن عدة بصنعاء وضواحيها.

وأوضحت مصادر محلية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأحد، أن الغارات استهدفت أربع مسيرات للميليشيات كانت على وشك الانطلاق من قاعدة الديلمي الجوية، كما استهدفت الغارات أيضا معسكر سلاح الصيانة الذي تتخذه الميليشيات ورشة لتطوير الأسلحة، وثكنات ومواقع عسكرية في مديرية بني الحارث وجبل الصمع بمديرية أرحب شمال العاصمة، ومعسكر السواد مركز قيادة قوات الحرس الجمهوري سابقا بمنطقة سواد حزيز جنوب العاصمة صنعاء.

وكان طيران التحالف، شن 9 غارات جوية فجر السبت، على معسكر دائرة الهندسة العسكرية في صنعاء ومقر جهاز الأمن القومي وسط أنباء عن استهداف اجتماع لقيادات حوثية.

وأفاد شهود عيان بأن مقاتلات التحالف استهدفت بشكل مباشر مراكز تجميع للصواريخ الباليستية وتركيب المسيرات التابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية.

وكانت قوات الجيش أطلقت الأحد الماضي، عملية عسكرية واسعة تمكنت خلالها من تطهير الصبايغ وحويشان بالكامل، وتحرير مساحات واسعة في جبهة النضود بالجوف، وكبّدت الميليشيات الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والمعدّات.