البحرين وأمريكا يبحثان عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك

بحث مساعد وزير الخارجية البحريني عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، اليوم الأحد، مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين مارغريت ناردي، عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية، بأن مساعد وزير الخارجية رحب بمارغريت ناردي، معربًا عن اعتزازه الكبير بالمستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون التاريخية القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وما تتسم به من نماء وازدهار مستمرين.

كما أشاد الدوسري بمشاركة مارغريت ناردي الإيجابية والفعالة في ورشة العمل المنعقدة مؤخرًا حول دور الإعلام والصحافة وخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أهمية مواصلة التعاون وتكثيف التنسيق المشترك في شتى المجالات بما يخدم تطلعات ومصالح البلدين والشعبين.

من جانبها، نوهت القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، بمتانة وعمق العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، وما تشهده من تطور وتقدم على كافة الأصعدة، مشيدة بجهود المملكة الواضحة في تعزيز الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة، متمنية لمملكة البحرين مزيدًا من التقدم والرخاء.