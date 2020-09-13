 وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى واشنطن للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام - بوابة الشروق
الأحد 13 سبتمبر 2020 9:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى واشنطن للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام

وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان
هديل هلال
نشر في: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 9:13 م | آخر تحديث: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 9:13 م

وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، على رأس وفد رسمي يضم كبار المسؤولين للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات وإسرائيل، بعد غد الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، ضم الوفد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ومفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك علي سعيد مطر النيادي.

كما ضم الوفد سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية يوسف مانع العتيبة، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية عمر سيف غباش، ونسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي، ومدير إدارة الاتصال الاستراتيجي بالوزارة هند مانع العتيبة، وعددا من المسؤولين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك