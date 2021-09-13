محافظ المنوفية: متابعات دورية لنسب تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، اجتماعاً تنسيقياً للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتطوير قرى الريف المصري وعرض مستجدات الموقف التنفيذي، وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة؛ لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وفق الخطط الزمنية المحددة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه أبو ليمون رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسليم طريق "القنطرة البيضاء- كفر السيد- سمادون- رملة الأنجب" للبدء في أعمال الرصف به بعد التأكد من استكمال جميع المرافق، وكذا طريق "أشمون- سمادون- شما" (طريق 21)، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة ومسئولي مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية، وورؤساء مركزي أشمون والشهداء وممثلي المديريات الخدمية من الغاز والصحة والشباب والرياضة والأبنية التعليمية والهيئة المصرية للاتصالات والصحة.

وبدأ الاجتماع بمناقشة نسب التنفيذ لإنشاء مراكز الشباب؛ للوقوف على أهم المعوقات لإيجاد الحلول المناسبة لها بالسير في إجراءات نزع الملكية لقطعتي أرض بالشهداء؛ لإنشاء مراكز شباب عليها ضمن المبادرة واتخاذ ما يلزم من الإجراءات، كما تم استعراض نسب التنفيذ لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث وجه المحافظ ممثل الهيئة بسرعة رفع نسب التنفيذ خلال البرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال في 30/12/2021، لاستكمال باقي المرافق، وأشار ممثل شركة المياه بأنه سيتم الانتهاء من توصيل الوصلات المنزلية فور تسليم الشبكات، حتى يتم تسليم الطرق للهيئة الهندسية لنهو أعمال الرصف بها.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعادة المعاينة على 11 قطعة أرض لإقامة منشآت صحية على أن يتم التوسع رأسياً فى حال عدم استيفاء الأرض للمساحة المطلوبة، وكذا عرض الموقف النهائي لـ13 قطعة أرض بعد غداً لاستكمال باقي المنشآت، كما وجه بإصدار قرار بتسليم أي قطعة أرض تابعة لأى جهة ولاية لإنشاء مشروعات حياة كريمة في حال الاحتياج إليها.

ومن جانبه، وأكد محافظ المنوفية على تقديم الدعم الكامل للمبادرة الرئاسية، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية لرفع قدرات البنية التحتية والأساسية للقرى؛ لإحداث تنمية شاملة بقرى الريف المصري وجعلها متكاملة من كافة الجوانب الخدمية بمختلف القطاعات، مضيفاً أن هذه المبادرة تعد مشروعاً قومياً وأحد أهم المبادرات الرئاسية التي تهتم بتطوير حياة الإنسان المصري وتغيير نمط حياته الريفية.





