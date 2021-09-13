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تحسن ثقة الشركات الكبرى في اليابان

علم اليابان
علم اليابان
د ب أ
نشر في: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 9:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 9:14 ص

أظهر تقرير صادر عن وزارة المالية اليابانية اليوم الاثنين تحسن ثقة الشركات الكبرى في اليابان خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وارتفع "مؤشر مسح الشركات" الذي يقيس ثقة الشركات الكبرى اليابانية والصادر عن وزارة المالية اليوم إلى موجب 3ر3 نقطة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل سالب 7ر4 نقطة خلال الربع الثاني.

ويتوقع المحللون وصول المؤشر خلال الربع الأخير من العام الحالي إلى موجب 8ر6 نقطة.

وارتفع مؤشر ثقة الشركات الصناعية إلى 7 نقاط خلال الربع الثالث، مقابل سالب 4ر1 نقطة خلال الربع الثاني. في الوقت نفسه ارتفع مؤشر الثقة لدى الشركات الكبرى غير الصناعية إلى 5ر1 نقطة مقابل سالب 2ر6 نقطة خلال الفترة نفسها.


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