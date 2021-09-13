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حسم نادي إنبي ملف الاستغناء عن اللاعبين خلال الفترة المتبقية من الانتقالات الصيفية الجارية وقبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال مصطفى الأمير رئيس نادي إنبي، بإن مجلس إدارة النادي قرر في جلسته صباح اليوم الإثنين، عدم الاستغناء عن أي لاعب باستثناء من وافق الجهاز الفني للفريق على رحيلهم.

وأضاف: "كنا حرصين على استمرارية مسيرة الفريق الناجحة خلال الموسمين الماضيين وحرصا على استقراره بعد أن عانى الفريق كثيرا خلال بعض المواسم الماضي".

وأكمل رئيس نادي إنبي: "تعرض مستوى الفريق للهبوط بسبب البيع المكثف للاعبين والتفريط فيهم، ولأنه من المتوقع أن يشهد الموسم المقبل تنافس أقوى بين كافة الأندية قررنا عدم بيع أي لاعب".

وواصل: "وقد دأب بعض الوكلاء والوسطاء خلال الآونة الأخيرة نحو إغراء اللاعبين بعروض مالية كبيرة من أندية أخرى خاصة تجاه المواهب الشابة الصاعدة رغم امتداد عقودهم والتجديد لهم ودون أدنى مراعاة لقواعد الانتقال خاصة الاحتياج الفني للفريق لجهودهم ودون النظر سوى لمصلحة جانب واحد فقط والنادي يناشد الجميع بضرورة مراعاة هذا".