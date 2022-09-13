هل تستثنى سيارة بايدن من بروتوكول جنازة الملكة إليزابيث؟

"أسوأ كابوس لمسؤولي التخطيط الأمني"، بتلك العبارة وصفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الجنازة الرسمية المرتقبة لملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية يوم الاثنين المقبل، والتي من المتوقع أن تجتذب زعماء العالم سواء ملوك أو رؤساء دول أو حكومات لكل منهم مطالب حول خطة تأمينه.



وأوضحت الصحيفة - في تقرير لها اليوم الثلاثاء- أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن تلقيا دعوة رسمية لحضور الجنازة، مشيرة إلى تصريحات للسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير قالت فيها إن "الدعوة موجهة إلى الرئيس والسيدة الأولى فقط".



وبينما انتشرت التكهنات حول ما إذا كان الرؤساء الأمريكيون السابقون قد تلقوا دعوة لحضور الجنازة، ردت المتحدث على تساؤلات الصحفيين بالقول أن عليهم التوجه بهذا السؤال إلى الحكومة البريطانية لمعرفة البروتوكول الخاص بهذا الحدث.



والتقت الملكة إليزابيث التي توفيت عن عمر يناهز 96 عاما، خلال عهدها مع 13 رئيس أمريكي بدءًا من الرئيس الراحل هاري ترومان عام 1951 وصولا إلى الرئيس بايدن العام الماضي.



ووفقا لقصر باكنجهام ستبدأ الجنازة الرسمية للملكة الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الاثنين المقبل، حيث تنقل البحرية الملكية نعشها في موكب من قاعة وستمنستر، إلى كنيسة وستمنستر القريبة، وهي المكان الذي تزوجت فيه إليزابيث عام 1947 وتم فيه تتويجها بالعرش عام 1953.



ونوهت الصحيفة بأنه وفقا لما نقلته وسائل إعلام بريطانية تم حث الشخصيات الأجنبية البارزة على الوصول مبكرًا قبل يوم من الجنازة واستخدام الطيران التجاري كلما أمكن، لتجنب الازدحام في المطارات الخاصة بلندن، كما طُلب منهم عدم استخدام طائرات الهليكوبتر للتنقل، بحسب إرشادات البروتوكول الخاص بالجنازة صادرة عن وزارة الخارجية البريطانية.



وفيما لم يرد قصر باكنجهام على الفور على طلب "واشنطن بوست" التعليق، رفض مكتب رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس التعليق على تلك التسريبات.



وفقًا للوثائق التي نشرها موقع بوليتيكو الأمريكي بشأن بروتوكول الجنازة قبل يومين، طُلب أيضًا من الضيوف المتوقع حضورهم والبالغ عددهم 500 ضيف المساعدة في تجنب تكدس طرق لندن من خلال ركوب حافلات مشتركة إلى كنيسة وستمنستر التاريخية.



وقالت "واشنطن بوست" إنه نظرًا للمخاوف الأمنية، قد يكون هناك استثناء لوصول بايدن في سيارته الليموزين الرئاسية المدرعة والمعروفة باسم "الوحش" والتي استخدمها أيضًا عند حضور مؤتمر تغير المناخ "COP 26" في جلاسكو بإسكتلندا العام الماضي.



وأضافت الصحيفة أنه "بحسب تقارير إعلامية غير مؤكدة، سيستثنى أيضا إمبراطور اليابان ناروهيتو، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج ويستخدمان سيارات خاصة".



من جهته، قال البيت الأبيض ردا على تساؤلات "واشنطن بوست" إنه لا يمكنه التعليق على التفاصيل المتعلقة بتأمين الرئيس بايدن.



ووفقا للصحيفة الأمريكية، أكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن حضورها للجنازة. ومن المتوقع أن يحضر زعماء آخرون بمن فيهم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، والرئيس البرازيلي جاير بولسونارو.



وبينما أرسل الرئيس الصيني شي جين بينج برقية تعزية إلى الملك تشارلز الثالث الأسبوع الماضي، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيحضر الجنازة، أما عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقد أعلن الكرملين أنه لن يحضر الجنازة.



ونوهت الصحيفة الأمريكية بأن جنازة الملكة إليزابيث الثانية تتزامن مع بدء حدث عالمي آخر، هو انطلاق الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل والتي تستمر حتى 27 سبتمبر الجاري.



وأكد البيت الأبيض أن الرئيس بايدن سيحضر اجتماعات الأمم المتحدة وسيتم إعلان تفاصيل تلك الترتيبات فور الانتهاء منها.