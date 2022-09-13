بوشيلين: القضاء على مجموعة أوكرانية كاملة حاولت التقدم باتجاه مطار دونيتسك

أعلن رئيس "دونيتسك" دينيس بوشيلين، القضاء على مجموعة كاملة من قوات كييف حاولت التقدم في اتجاه مطار دونيتسك.



وقال بوشيلين ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء ـ إن قوات الجمهورية تحقق نجاحات ملحوظة على مختلف الجبهات، مشيرا إلى أن قوات كييف حاولت التقدم باتجاه مطار دونيتسك، إلا أن قواته تصدت لها بمنتهى الشجاعة.



وتوقع رئيس دونيتسك أن تحرز قواته المزيد من التقدم في هذه المنطقة، مؤكدا أن الروح المعنوية لدى قوات دونيتسك مرتفعة بسبب النجاحات الأخيرة.



وفي سياق متصل، أعلنت سلطات "دونيتسك" مقتل 5 مدنيين وإصابة 10 آخرين؛ جراء قصف القوات الروسية للمناطق السكنية خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو - حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء - "في 12 سبتمبر، قتل الروس خمسة مدنيين في منطقة دونيتسك: ثلاثة في فوهليدار وواحد في هيورهيفكا وواحد في سلوفيانسك، وأصيب عشرة أشخاص آخرون".



وأضاف: "أن الروس يضربون نيكوبول باستخدام راجمات صواريخ أوراجان حاليا"، مشيرا إلى أنه من المستحيل تحديد العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاكا.



وأكد أن القوات الروسية تواصل تركيز جهودها للسيطرة على أراضي منطقة دونيتسك والأراضي التي تم الاستيلاء عليها، فضلا عن تعطيل هجوم القوات الأوكرانية في اتجاهات معينة.



وفي نفس السياق، أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 53 ألفا و300 جندي منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى اليوم الثلاثاء.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2175 دبابة و4662 من المركبات المدرعة و1279 من النظم المدفعية و311 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و244 طائرة و213 مروحية و3469 من المركبات وخزانات الوقود".



وأكد بيان هيئة الأركان العامة أن الجيش الروسي تكبد أكبر الخسائر في اتجاه مدينتي خاركيف ودونيتسك.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.



ومن جهة أخرى، جددت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تأكيدها على مواصلة الدعم الذي تحتاجه كييف للنجاح في ساحة المعركة.



وقال مسئول في الخارجية الأمريكية - حسبما أفادت قناة "الحرة" - إنه من الواضح أن الأوكرانيين يقاتلون بجد للدفاع عن بلدهم واستعادة أراضيهم، مشيرا إلى التقدم الذي حققه الجيش الأوكراني في هجومه المضاد.



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، صرح أمس الاثنين، بأن جيشه استعاد من القوات الروسية نحو 6 آلاف كيلومتر مربع من أراضي بلاده، منذ أن أطلق هجومه المضاد مطلع سبتمبر.