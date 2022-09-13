طرح النجم مصطفى كامل، أحدث أغانيه التي تحمل عنوان زرعة خايبة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، من كلمات وألحان مصطفى كامل، وتوزيع وميكس ماستر كولبيكس.



وتقول كلمات الأغنية: يالي دايمًا تغلطوا في غيبتي، أوعوا بس تغركم غيبتي، كل عاله تعالى واتمنظر، بكره جاي على حجري بطريقتي، ياللي ياما في ظهري بتلكوا، وبترغوا وتهروا وتعكوا، واللي يسمع اسمي يتزرزر.



وأكد مصطفى كامل مؤخرا، أنه لا يوجد ما يسمى بكورسات تعليم لمطربي المهرجانات، مشيرًا إلى أنه عندما كان نقيبا الموسيقيين لم يُعلم أي مطرب فن الغناء وليست مهمته، وكذلك النقباء الذين سبقوه منهم الفنان هانى شاكر والموسيقار منير الوسيمي وحسن أبو السعود وإيمان البحر درويش وغيرهم.



وأضاف مصطفى كامل، أنه لم يتلقَ أية مكالمات من هاني شاكر على قرار ترشحه على مقعد نقيب الموسيقيين في الانتخابات المقرر انعقادها يوم 11 أكتوبر المقبل، مؤكدا أنه ليس لديه أية خلاف معه وإذا وجد يكون خلافًا نقابيا وليس على المستوى الشخصي.



وذكر أنه يعتبر هاني بمثابة شقيقه، ويحبه على المستوى الشخصي، وأنهما حققا نجاحات كبيرة في أغاني مازالت حاليًا لها بصمة مع الجمهور، وأخرى لا يمكن حذفها من تاريخه كشاعر غنائي، منها أغنيية ياريتني والحلم الجميل وغيرها.



