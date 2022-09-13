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السعودية تؤكد أهمية استناد تقارير مجلس حقوق الإنسان إلى مصادر موثوقة

علم السعودية
علم السعودية

نشر في: الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 - 3:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 - 3:52 م

أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أهمية استناد التقارير المعروضة أمام مجلس حقوق الإنسان على مصادر موثوقة، وأن تستمد معلوماتها من مرجعيات صحيحة للوصول إلى معلومات حيادية وموضوعية تحقق الهدف المنشود في حماية حقوق الإنسان.

وشدد مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير عبد المحسن بن خثيلة، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي بشأن تقرير المفوضة السامية بشأن حالة حقوق الإنسان في نيكاراجوا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية، على أهمية الحوار المفتوح والشامل من خلال التعاون مع الدولة المعنية للإسهام في تطوير ممارسات حقوق الإنسان فيها، والعمل على بناء قدراتها للوصول إلى أفضل السبل لضمان حقوق الإنسان وفقا للالتزامات الدولية، وبما يدعم الوصول إلى الهدف الرئيسي من ضمان تطبيق حقوق الإنسان.


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