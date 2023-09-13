بوتين وكيم يصلان قاعدة فوستوتشني الفضائية قبيل القمة المرتقبة بينهما

يبدو أنه من المقرر أن يعقد أول لقاء بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منذ سنوات في قاعدة فوستوتشني الفضائية في الشرق الأقصى الروسي.



وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن الزعيم الكوري الشمالي وصل إلى المركز الفضائي الروسي على متن قطاره الخاص المدرع بعد وصول بوتين صباح اليوم الأربعاء.



وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الأسبوع الماضي أن كيم، الذي نادرا ما يغادر كوريا الشمالية، يعتزم التفاوض مع بوتين بشأن إمدادات الأسلحة.



وقالت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم من الولايات المتحدة وحكومات حليفة لها، إن موسكو مهتمة بتأمين إمدادات الأسلحة والذخيرة لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.



وأضافت الصحيفة أن بوتين يأمل في الحصول على قذائف مدفعية وأسلحة مضادة للدبابات من كوريا الشمالية، في حين يأمل كيم في الحصول على تكنولوجيا متقدمة للأقمار الصناعية والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، بالإضافة إلى المساعدات الغذائية.



وبالنسبة لكيم، الذي أشار في السابق إلى "الأهمية الاستراتيجية للعلاقات" بين موسكو وبيونج يانج، فإن هذه هي ثاني زيارة له إلى روسيا بعد اجتماعه مع بوتين في فلاديفوستوك في أبريل 2019.