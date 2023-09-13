سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أتم مجلس إدارة النادي المصري، اليوم الأربعاء، إجراءات التعاقد مع أمادو جولدى با لاعب خط وسط فريق دينامو أوتو تيراسبول المولدوفي، لمدة 3 سنوات قادمة حتى صيف 2026.

وأوضح النادي المصري في بيان رسمي: «بناء على رغبة علي ماهر مدرب الفريق، تم الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب أمادو جولدي من ناديه وسداد المقابل المادي للصفقة».

ويلعب أمادو جولدى با - ذو الـ 20 عامًا - في مركزي خط الوسط المدافع والمهاجم، وظهر اللاعب بمستوى جيد خلال تواجده في معسكر النادي المصري منذ انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

وخاض أمادو جولدي مباراة ودية مع فريق المصري أمام أولمبيك آسفي المغربي، خلال معسكر الإعداد الذي أقيم في المغرب بمدينة مراكش.