أمريكا والفلبين تعتزمان تحديث مطار وقاعدة بحرية بالقرب من تايوان

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تستعد الولايات المتحدة والفلبين، لتحديث مطار وقاعدة بحرية بالقرب من تايوان، حيث تسعى الدولتان لتعزيز الوضع الدفاعي في ظل التوترات مع الصين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الفلبين تسعى للحصول على مساعدة أمريكا لبناء رصيف وإصلاح مهبط طائرات في قاعدة كاميلو أوسياس البحرية في إقليم كاجايان بشمال البلاد، بالإضافة لأربعة مواقع جديدة يمكن للجيش الأمريكي دخولها وفقا لاتفاق الدفاع الموسع.

كما من المقرر إقامة منشأة لتخزين الوقود ومركز قيادة في مطار لال-او في الفلبين بالقرب من تايوان.

وقام مسئولون عسكريون بقيادة الأدميرال جون أكويلينو، قائد القيادة الأمريكية في وقائد القوات المسلحة الفلبينية روميو براونير جونيور بتفقد الموقعين اليوم الأربعاء.

وقال براونير للصحفيين: "نحن لا نتطلع فقط لكيفية العمل سويا بصورة أكثر كفاءة، ولكننا نتطلع أيضا للعمليات المستقبلية التي يمكن أن نقوم بها".

وكانت أمريكا خصصت أكثر من 100 مليون دولار لتطوير المواقع في الفلبين، التي تخوض نزاعا إقليميا مع بكين في بحر الصين الجنوبي.