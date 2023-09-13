إسبانيا تكتسح قبرص بسداسية وفوز النرويج على جورجيا في تصفيات أمم أوروبا

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اكتسح المنتخب الإسباني نظيره القبرصي 6 /صفر، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الأولى في تصفيات كأس أمم أوروبا، المقرر إقامتها الصيف المقبل في ألمانيا.

وتقدم المنتخب الإسباني عن طريق جافي في الدقيقة 18، قبل أن يضيف ميكيل ميرينو الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 70 سجل خوسيلو الهدف الثالث، فيما أضاف فيران توريس الهدف الرابع في الدقيقة 73.

وسجل أليكس باينا الهدف الخامس للمنتخب الإسباني في الدقيقة 77، قبل أن يعود توريس ويسجل الهدف الثاني له والسادس لفريقه في الدقيقة 83.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة، بفارق ست نقاط خلف المنتخب الاسكتلندي المتصدر والذي لعب خمس مباريات، فيما خاض المنتخب الإسباني أربع مباريات.

على الجانب الأخر، يتذيل منتخب قبرص ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

وفي مواجهة أخرى بنفس المجموعة، فاز المنتخب النرويجي على ضيفه الجورجي 2 /1.

وتقدم المنتخب النرويجي عن طريق إيرلينج هالاند في الدقيقة 25، قبل أن يضيف مارتن أوديجارد الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل بودو زيفريفادزي هدف جورجيا الوحيد.

ورفع منتخب النرويج رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، بعد خوضه خمس مباريات، فيما تجمد رصيد جورجيا عند أربع نقاط في المركز الرابع (قبل الأخير).