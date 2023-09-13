قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن ما لا يقل عن 30 ألف شخص شرّدوا بعدما اجتاحت الفيضانات مدينة درنة الليبية مخلّفة آلاف القتلى بحسب السلطات.

وأوضحت في تقرير حول الوضع في شرق ليبيا بعدما تعرضت للعاصفة «دانيال» أن 30 ألف شخص على الأقل شرّدوا في درنة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتعرضت ليبيا لعاصفة دانيال العنيفة التي أحدثت فيضانات وسيولا حادة، في كارثة خلفت أكثر من 5300 قتيل، بجانب آلاف المفقودين.

وتكبدت مدينة درنة الكلفة الأكبر، بعدما انهار سدّان هناك، بعد ظهر الأحد جراء العاصفة، فتدفقت المياه في المدينة، جارفة معها الأبنية وأي أشخاص بداخلها.