وجه جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك انتقادات قوية لازدحام جدول مباريات الكرة المصرية، مُشيرًا إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم أخطأ باستكمال بطولة كأس مصر بعد الدوري العام في الموسم الماضي.

وقال جوزيه جوميز في تصريحات عبر قناة الزمالك: "يجب أن تنظر لآخر مباراة لعبناها في الموسم الماضي، وبعد ذلك الطبيعي أن يكون الفاصل بين الموسمين شهر ونصف، بواقع شهر لراحة اللاعبين وشهر ونصف للإعداد".

وأضاف المدرب البرتغالي: "لا وجود لذلك في مصر، واتحاد الكرة لم ينظم نفسه، وهذا خطأه في إقامة مباريات الكأس بعد الدوري العام".

وتابع: "علينا أن نضع في الاعتبار أن هناك فارق زمني قصير بين آخر مباراة لعبناها في الموسم الماضي، وأول مباراة في الموسم الجديد.. يجب ألا تقل المدة بين الموسمين عن شهر ونصف لكي يحصل اللاعبون على فترة كافية للراحة".

وأكمل: "تلاحم المباريات أمر جنوني، ولا يوجد أي اهتمام باللاعبين هنا.. لقد خضنا 17 مباراة خلال شهرين وأسبوع تقريبًا، ثم طُلب منا أن نخوض مبارياتنا في كأس مصر".

أتم جوزيه جوميز تصريحاته قائلًا: "أستمع لمن يتحدث وينتقد عن معرفة، ولذلك لا أستمع لما يقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لو ركزنا عليها سنرتكب الكثير من الأخطاء.. نحن نعرف احتياجاتنا ونتحمل المسؤولية لأن اتخاذ هذه القرارات الفنية تتطلب الشجاعة".