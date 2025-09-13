رئيس بعثة الجامعة العربية: قبلنا البيان الصحفي بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر بسبب الفيتو الأمريكي

قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إن اعتماد «إعلان نيويورك» حول حل الدولتين جاء كخطوة ثانية بعد اعماد المقرر الإجرائي في الخامس من سبتمبر لمواصلة عقد المؤتمر الدولي بشأن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بشأن حل الدولتين .

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لـ «القاهرة الإخبارية» مساء السبت، إلى انعقاد الجلسة المقبلة على مستوى رؤساء الدول والحكومات يوم 22 سبتمبر الساعة الثالثة بعد الظهر لإعلان قرارات الاعتراف بدولة فلسطين.

وأضاف أن البعثة تتوقع أن تعلن نحو 9 إلى 10 دول إضافية اعترافها الرسمي خلال الجلسة المرتقبة بالدولة الفلسطينية، معتبرا أن مواقف بعض الدول الرافضة أو الممتنعة لم تكن مفاجئة بحكم اصطفافها في الفلك الأمريكي، مع الإشارة إلى حالات استغراب محدودة مثل الكاميرون.

وأشاد بالأثر الإيجابي لـ «إعلان نيويورك» في تحفيز دول أخرى على التفكير بالاعتراف قبل 22 سبتمبر، موضحا أن قرار الإدارة الأمريكية بعدم منح تأشيرات للرئيس محمود عباس والوفد الفلسطيني قوبل برفض واستنكار واسعين ويدفع بعض العواصم لاتخاذ خطوة الاعتراف ردًا «تلقائيا لا انتقاميا».

ولفت إلى أن اعتماد الإعلان بأغلبية 142 صوتا لا يعني رفضا من الباقين، لا سيما أن 26 دولة لم تشارك في التصويت، بواقع ثماني دول لاتينية و11 إفريقية وخمس آسيوية ودولتين أوروبيتين، إلى جانب دول عربية كالعراق وتونس، فضلا عن إيران.

وعلى صعيد العدوان الإسرائيلي على قطر، أضاف أن الرغبة العربية القوية كانت تتجه لاستصدار قرار ملزم من مجلس الأمن، بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر، غير أن تدخل الولايات المتحدة بصفتها عضوًا دائمًا قادرًا على التعطيل بالفيتو دفع لقبول الجانب العربي ببيان صحفي، خضع لصياغة التفاوض بين الدول الأعضاء داخل مجلس الأمن.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، «إعلان نيويورك» بأغلبية 142 صوتا، مقابل 10 أصوات ضده، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة، وامتناع 12 دولة عن التصويت.

وندد مجلس الأمن، يوم الخميس، في بيان صحافي، بالهجوم الذي شُن مؤخرًا على العاصمة القطرية الدوحة، لكنه لم يذكر إسرائيل في البيان الذي وافقت عليه كل الدول الأعضاء البالغ عددها 15، ومن بينها الولايات المتحدة حليفة إسرائيل.