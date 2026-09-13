شهدت مدارس جنوب سيناء اليوم الأحد، مشاعر استثنائية متباينة بين أولياء الأمور والطلاب في أول يوم دراسة لتلاميذ الصف الأول الابتدائي والمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال، إذ اختلطت الدموع بفرحة الالتحاق بالمدارس لترسم لوحات إنسانية مؤثرة تجمع بين الأطفال وآبائهم، في أول خطوة نحو الاستقلال وبناء الشخصية.

ورفض بعض الأطفال ترك أمهاتهم خوفا من العالم الجديد المجهول لهم، وحرص الآباء على إظهار الحزم والتعاطف مع أطفالهم، وطمأنتهم بعبارات بسيطة كنوع من الدعم المعنوي.

كما حرص المعلمون على تبديد مخاوف الأطفال وأولياء أمورهم، باستقبالهم بوجه بشوش، وتقديم الهدايا والحلوى لهم، وإظهار أنهم على علاقة ودية بأولياء أمورهم، وتقديم عبارات تشجيعية لهم، والتقاط الصور التذكارية التي تجمع بين الأطفال والمعلمات وأولياء الأمور.

وانطلقت فعاليات العام الدراسي الجديد 2026-2027، داخل مدارس محافظة جنوب سيناء اليوم الأحد، بكافة الإدارات التعليمية البالغ عددها 8 إدارات على مستوى كافة المدن، وذلك وسط أجواء احتفالية من قبل المعلمين.

وانطلقت الدراسة تدريجيا طبقا للجدول الخاص بدخول الطلاب المدارس، والذي وضعته مديرية التربية والتعليم، وصدق عليه اللواء إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، ويضمن استقبال المدارس للأطفال بمرحلة KG1، والصف الأول الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي، وغدا الإثنين المستوى الثاني برياض الأطفال KG2، والصف الثاني الابتدائي، والصف الثاني الإعدادي، والثاني الثانوي.

ويوم الثلاثاء يجري استقبال الطلاب بالصف الثالث والرابع الابتدائي، وطلاب الصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي، على أن تنتظم الدراسة بجميع الصفوف بداية من يوم الأربعاء.