فريق طبي ينقذ طفلا ابتلع عملة معدنية بالوادي الجديد

تمكن فريق طبي بمستشفى الخارجة التخصصي في محافظة الوادي الجديد، من إنقاذ حياة طفل رضيع يبلغ من العمر عامًا ونصف العام، بعدما ابتلع عملة معدنية تسببت في إصابته بحالة اختناق.

وأكد الدكتور أسامة عاشور، مدير مستشفى الخارجة التخصصي الحكومي، أنه تم استقبال الطفل الرضيع وهو يعاني صعوبة شديدة في التنفس إثر ابتلاع العملة المعدنية، مؤكدًا أن حالة الطفل استدعت تدخلًا طبيًا عاجلًا بعد إجراء الفحوصات اللازمة فور وصوله، قبل اتخاذ قرار بإدخاله إلى غرفة العمليات في مستشفى الخارجة التخصصي.

وأشار إلى أن الفريق الطبي نجح في استخراج العملة المعدنية خلال عملية جراحية عاجلة استمرت نحو 20 دقيقة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مجرى الهواء والتنفس لدى الطفل، وسط سرعة في التعامل مع الحالة، ما أسهم في إنقاذ حياته، عقب استخراج العملة المعدنية والاطمئنان على استقرار حالته الصحية.

وفي سياق متصل، لقي شاب يبلغ من العمر 24 عامًا مصرعه، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي به على طريق الداخلة - منفلوط، في المنطقة الواقعة قبل محافظة أسيوط بنحو 50 كيلومترًا تقريبًا.

وأسفر حادث التصادم عن وفاة محمد هاشم فرغلي محمود، المقيم في محافظة الشرقية، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به جراء الواقعة على طريق الداخلة - منفلوط، وتم إيداع جثة المتوفى مشرحة مستشفى الداخلة العام، تحت تصرف النيابة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.