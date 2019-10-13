الرئيس الروسي: السعودية لعبت دورا إيجابيا في حل الأزمة السورية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد، أن المملكة العربية السعودية لعبت دورا إيجابيا في حل الأزمة في سوريا، موجها الشكر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان على موقفهما البناء.

وقال بوتين، في حديث تلفزيوني أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "نحن ذهبنا إلى سوريا لدعم الحكومة الشرعية ولم يكن بوسعنا السماح ببدء تسلل المسلحين من سوريا إلى الأراضي الروسية، مؤكدا أن زيارته إلى السعودية هي رد للزيارة الأولى والتاريخية التي قام بها العاهل السعودي إلى موسكو".

وأضاف: "ننظر إلى السعودية كدولة صديقة لنا ونشأت لدي علاقات طيبة مع الملك وولي العهد وبيننا علاقات في مجال التعاون العسكري التقني"، مشيرا إلى تأسيس صندوق استثمارات بلاده المباشر وصندوق الاستثمار السعودي، بـ 10 مليارات دولار، موضحا أن إحدى الشركات الروسية تدرس إمكانية بناء مجمّع بتروكيميائي في السعودية بحجم استثماري يتجاوز مليار دولار.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الروسي:" وقعنا مع الإمارات إعلان شراكة استراتيجية وتعاون وننظر إليها كأحد شركائنا الواعدين"، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وبلدان الخليج العربية يبلغ 1.7 مليار دولار، واصفا إياه بأنه "غير كاف".

وأوضح أن القاعدة المشتركة بين روسيا والصندوق السيادي في الإمارات تبلغ نحو7 مليارات دولار، وتسهم الإمارات بدور مهم في حل أزمات المنطقة وتلعب - دونما أية مبالغة - دورا يعزز الاستقرار.

وفي الشأن العراقي، أكد بوتين أن روسيا لم تؤيد خطط الولايات المتحدة بشأن العراق بل حذرت من العواقب السلبية المحتملة، مضيفاً: نعول جدا على أن العراق اليوم سوف يتطور في منحى إيجابي بغض النظر عن بعض المشاكل الداخلية.

وسيقوم الرئيس الروسي بجولة خليجية، حيث سيزور السعودية غدا /الاثنين/، والإمارات بعد غد، كما تشمل الجولة توقيع وثائق مهمة مع قيادتي البلدين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، ولاسيما في مجال الاستثمار، وتحفيز التبادل التجاري.

وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، كشف جوانب من جولة بوتين الخليجية قائلا" إنه من المقرر توقيع نحو 30 وثيقة مع الرياض، بما فيها اتفاقات تجارية، لافتا إلى أن روسيا ترغب في زيادة استثماراتها المشتركة مع الإمارات إلى 7 مليارات دولار من 2.3 مليار دولار".