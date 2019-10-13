لاعب ليفربول السابق يسرد حكايته من الموت إلى اللعب أمام 30 ألف متفرج

أعرب خوسيه إنريكي عن سعادته الكبيرة بتمثيل ليفربول مرة أخرى بعد أن شارك مع فريق أساطير الريدز الذي حقق الفوز على أساطير رينجرز يوم السبت.

تعافى ظهير الريدز السابق من ورم نادر في المخ تطلب من الإسباني الخضوع لجراحة لإنقاذ حياته في الصيف الماضي.

شارك إنريكي لمدة 90 دقيقة كاملة في إيبروكس حيث، حقق فريق أساطير ليفربول الفوز 3-2 بأهداف من لويس جارسيا وباتريك بيرجر وإيميل هيسكي.

بعد المباراة، عبر اللاعب عن الامتنان الذي يشعر به لمجرد القدرة على المشاركة بعد التحديات التي كان عليه التغلب عليها.

وقال إنريكي: "منذ عام كان لدي ورم في رأسي، وأعتقدت أنني سوف أموت، والآن ألعب هنا أمام 30 ألف شخص، أشعر بالامتنان والسعادة لكوني جزءًا من هذا، شيء مذهل، لقد كان وقتا عصيبا للغاية، وربما كان أصعب وقت في حياتي. أن أرتدي هذا القميص مرة أخرى، واللعب لمدة ٩٠ دقيقة مع ناديي، هذا أمر رائع".

شارك ستيفن جيرارد في اللقاء في مركز خط وسط مع ليفربول ضد النادي الذي يتولى مسئولية القيادة الفنية لفريقه الأول، في حين أن عاد جيمي كاراجير وديرك كويت وجلين جونسون للعب مرة أخرى في هذا اللقاء.

سيتم الآن تقديم تبرع عائد المباراة لمؤسسة نادي ليفربول الخيرية، المؤسسة الخيرية الرسمية للريدز، والتي تقدم مجموعة من البرامج والشراكات لخلق فرص لتغيير الحياة للأطفال والشباب في جميع أنحاء المدينة وخارجها.

وكان إنريكي فخورًا بالمشاركة في هذه المناسبة.

وأضاف لاعب الريدز السابق: "كان هناك الكثير من الأهداف في الشوط الأول. لقد كان لقاءً جيدًا حقًا، لقد استمتعت حقًا باللعب لمدة 90 دقيقة. لا أتذكر حتى آخر مرة لعبت فيها لمدة 90 دقيقة. كنت سعيدًا حقًا برؤية اللاعبين والعودة للعب مرة أخرى. عندما تتقاعد، ثم تعود إلى هنا وتلعب أمام المشجعين، يكون لديك العديد من الذكريات وتستمتع بها كثيرًا. لن أنسى هذا أبدًا".