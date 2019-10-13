بوتين يعزي رئيس وزراء اليابان في ضحايا إعصار «هاجيبيس»

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية إلى رئيس وزراء اليابان شينزو آبي في ضحايا إعصار "هاجيبيس" الذي ضرب البلاد مؤخرا.

وذكر الكرملين - في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، طبقا لقناة روسيا اليوم، الليلة - "أن بوتين أكد أن الروسيين يشاركون الشعب الياباني أحزانه، وأنه بعث بكلمات التعاطف والدعم إلى عائلات وأصدقاء الضحايا، وكذلك أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، كما أعرب عن أمله في أن يتم التغلب بشكل كامل على آثار الإعصار في اليابان".

وكثفت اليابان جهود الإنقاذ، اليوم الأحد، للناجين من إعصار "هاجيبيس" الذي أسفر عن مصرع ما لايقل عن 26 شخصًا كما أدى إلى فيضان الأنهار، وغمرت المياه مساحات شاسعة من الأحياء السكنية والشوارع.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، فإنه بعد مرور يوم من الإعصار الذي اجتاح العاصمة اليابانية طوكيو ومدن أخرى واقعة وسط البلاد، كما توغل للمناطق الشرقية والشمالية الشرقية لايزال هناك 21 شخصا في عداد المفقودين.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إرسال حوالي 27 ألف فرد من قوات الدفاع الذاتي إلى تلك المناطق بما في ذلك "ناغانو"، حيث حاولوا إنقاذ حوالي 360 شخصًا تقطعت بهم السبل بعد انهيار أحد السدود على نهر "شيكوما"مع تحذير وزارة الأراضي من احتمال حدوث فيضانات في الأعلى إلى عمق 5 أمتار.