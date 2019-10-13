مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية تطلق برنامج التعليم التنفيذى فى الجونة بتمويل 6 ملايين دولار

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ورجل الأعمال ناصف ساويرس عن بدء «برنامج التعليم التنفيذى» بالتعاون مع كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وذلك بهدف تطويرالأداء للرؤساء التنفيذيين والمستشارين فى القطاعين العام والخاص باعتبارهم قادة اليوم المسئولين عن التمهيد لمستقبل مشرق للأجيال الجديدة.



وأكد رجل الأعمال ناصف ساويرس، انه تم رصد ميزانية قدرها 6 ملايين دولار أمريكى لكلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو لتنفيذ «برنامج التعليم التنفيذى» فى مصر والشرق الأوسط، والذى يعد خطوة أولى من برنامج متكامل لدعم وتطوير التعليم فى مصر.



وقال المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية ومؤسس مدينة الجونة: «تحرص شركة أوراسكوم للتنمية على تقديم الدعم والتعاون الوثيق مع جميع المؤسسات وعلى رأسها مؤسسة ساويرس والمهندس ناصف ساويرس بهدف تطوير قدرات الأفراد الذين يمثلون ثروة مصر وأهم أصولها».



أضاف سميح «عام ٢٠١٩ عام مميز فهو عام التعليم، واحتفالنا بمرور ٣٠ عاما على إنشاء مدينة الجونة التى تعد مركزا لدعم الشباب وريادة الأعمال، حيث حرصنا على توفير البنية التحتية والمرافق اللازمة لاستضافة العديد من الانشطة والفعاليات مثل برنامج التعليم التنفيذى الذى يتماشى مع استراتيجية الدولة فى المرحلة القادمة».