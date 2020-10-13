سقوط صاروخ في إيران أطلق من منطقة المعارك في قره باغ

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سقط صاروخ داخل الأراضي الإيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، جراء المعارك الدائرة في إقليم قره باغ بين القوات الأرمنية والأذربيجانية.

وقال عليار راستكو مساعد حاكم إقليم أذربيجان الشرقية الإيراني للشؤون الأمنية والسياسية حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن الصاروخ سقط في محافظة هريس على بعد سبعين كيلومترًا شمال شرقي مدينة تبريز مركز الإقليم.

وأكد راستكو أن الصاروخ انفجر بعد سقوطه في أرض زراعية، من دون إحداث أي خسائر مادية أو بشرية.

يذكر أن خمسين قذيفة على الأقل، سقطت داخل الأراضي الإيرانية، منذ بدء العمليات العسكرية في قره باغ.