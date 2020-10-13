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رجل الأعمال رامي مخلوف يتبرع للمتضررين بحرائق في سوريا

رجل الأعمال السوري رامي مخلوف
رجل الأعمال السوري رامي مخلوف
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 6:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 6:14 م

قدم رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، تبرعات للمتضررين من الحرائق الأخيرة التي اندلعت في سوريا.

وقال مخلوف، وهو ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، إنه قدم جزءً من أرباح مؤسسة راماك في شركة سيريتيل، مبلغ سبعة مليارات ليرة سورية، نحو ثلاثة ملايين دولار؛ لدعم متضرري الحرائق الأخيرة في سوريا.

وأضاف في منشور عبر صفحته في فيسبوك اليوم الثلاثاء، أنه أرسل كتابًا للحارس القضائي طلب الدعوى لاجتماع هيئة فورية لتوزيع الأرباح أو انتخاب مجلس إدارة يتسنى له فعل ذلك.

وكانت الحكومة السورية أصدرت قرارًا في شهر مايو الماضي جاء فيه: "فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدعو رامي مخلوف ابن محمد والدته غادة مهنا وأموال زوجته وأولاده".

وزار الرئيس السوري بشار الأسد في وقت سابق اليوم عدة مناطق اندلعت فيها الحرائق خلال الأيام الماضية والتهمت آلاف الدونمات الزراعية.


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