محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يطلقان مبادرة لدعم الأسر الأكثر احتياجا في شبين القناطر

شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، المبادرة التي أطلقتها الجامعة لدعم الأسر الأكثر احتياجا بمركز شبين القناطر من خلال توزيع مشروع بطاريات تربية الأرانب على عدد من الأسر بقرية كفر شبين.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة وسوف يجني ثمارها المواطنون بالقرى، مشيرا إلى مشروع بطاريات الأرانب يأتي في إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية والتي تتم بالتوازى مع المشروعات الخدمية ومشروعات البنية التحتية التي تشهدها قرى مركز شبين القناطر ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشاد الهجان، خلال توزيع بطاريات المشروع بدور جامعة بنها فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية كونها نموذجا تقدمه مصر للعالم في النهوض بالقرى الأكثر احتياجا

ومن جانبه، أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على تحقيق أهداف المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" ودعم الأسر الأكثر احتياجا بآليات وخطوات علمية مدروسة يتم تطبيقها على أرض الواقع.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة أطلقت مشروع تربية الأرانب في إطار دورها المجتمعي، موضحا أنه تم تحديد الأسر المستحقة عن طريق مؤسسة "حياة كريمة" ووزارة التضامن الاجتماعي، حيث قامت كلية الطب البيطري بمشتهر بالإشراف على تصنيع بطاريات الأرانب بالإضافة إلى توفير الأعلاف الخاصة بالمشروع.

وأشار رئيس الجامعة، إلى قيام عدد من الأساتذة المتخصصين في مجال تربية الأرانب بكلية الطب البيطري بتدريب أفراد الأسر الأكثر احتياجا والمستحقة للمشروع على آليات التربية والطرق الأولية للعلاج.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني عباس عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد محفوظ وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.