حزب ميركل المسيحي ينضم إلى المعارضة في ولاية مكلنبورج-فوربومرن الألمانية

أعلنت رئيسة حكومة ولاية مكلنبورج-فوربومرن الألمانية، مانويلا شفزيج، اليوم الأربعاء، اعتزام حزبها الاشتراكي الديمقراطي الدخول في مفاوضات مع حزب اليسار لتشكيل ائتلاف حاكم جديد في الولاية التي تقع في شمال شرق ألمانيا.



كان حزب شفزيج حقق فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية التي جرت بالولاية أواخر سبتمبر الماضي.



وبذلك يغير الاشتراكيون شريكهم، وهو حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، الذي يشارك الاشتراكيين في حكم الولاية منذ 15 عاما، ليتحول الحزب المسيحي إلى معسكر المعارضة.



كان الحزب الاشتراكي الشريك الأصغر في ائتلاف حكم الولاية في الفترة بين 1998 و2006 مع حزب اليسار الذي كان يسمى آنذاك حزب/ الاشتراكية الديمقراطية/ "بي دي إس"، ليثير ذلك نقاشات في ألمانيا لأنه كان أول ائتلاف يجمع بين الاشتراكيين واليساريين في البلاد.



وأسفرت الانتخابات الأخيرة عن فوز الحزب الاشتراكي بـ 34 مقعدا من مقاعد برلمان الولاية البالغ إجماليها 79 مقعدا. ويمتلك الحزب الاشتراكي وحزب اليسار 43 مقعدا داخل البرلمان ما يؤهل الحزبين لامتلاك أغلبية مؤهلة لتشكيل الحكومة.



كانت شفزيج أبلغت رئاسة الحزب ومجلسه والكتلة البرلمانية بإجراء مفاوضات مع اليسار وذلك قبل أن تظهر لتعلن ذلك أمام الصحافة.



وكانت مجموعة تفاوض الحزب التي تقودها شفزيج أجرت محادثات بعد الانتخاب مع الحزب المسيحي وحزب اليسار وكذلك حزب الخضر كشركاء محتملين في الحكومة القادمة.