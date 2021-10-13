الجوازات السعودية تصدر أكثر من 9 آلاف قرار بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم الأنظمة

أصدرت المديرية العامة للجوازات في السعودية، من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، 9366 قرارا إداريا بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأشارت المديرية إلى أن "العقوبات تنوعت ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل".

وشددت على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت المديرية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.