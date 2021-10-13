الشرطة النرويجية: منفذ الهجوم المسلح كان يحمل قوسا وسهما

لقي عدة أشخاص حتفهم، وأصيب آخرون، في هجوم مسلح عنيف في مدينة كونجسبرج النرويجية اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرته الشرطة.

وقال قائد الشرطة المناوب، أويفيند آس، في مؤتمر صحفي مساء اليوم إن رجلا مسلحا استهدف عددا من الأشخاص في مركز المدينة، وقد سقط قتلى.

ويعتقد أن الرجل كان يحمل قوسا وسهما، وظهر أنه يتصرف بشكل منفرد. ولا تبحث الشرطة عن مشتبه بهم آخرين.

ووقع الهجوم حوالي الساعة 1830 مساء (1630 بتوقيت جرينتش) في المدينة التي تقع على بعد نحو 80 كيلومترا جنوب غرب أوسلو.

ولم يوضح آس عدد الأشخاص المصابين لكنه ذكر أنهم يتلقون العلاج في المستشفى.

واحتجزت الشرطة المشتبه به الذي لم تتضح دوافعه في البداية. وأوضحت الشرطة أنه ما زال من السابق لأوانه القول إن الهجوم تم بدافع إرهابي.

ويأتي الهجوم بعد 10 سنوات من أعنف هجوم إرهابي في البلاد، الذي شهد مقتل 77 شخصا على يد متطرف يميني يدعى أندرس بهرنج بريفيك.