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الروسي السجين نافالني: المعارضة ممكنة أيضا من خارج البلاد

اليكسي نافالني
اليكسي نافالني
(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 7:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 7:06 م

قال المعارض الروسي السجين أليكسي نافالني إن أنصاره يمكن أن يواصلو جهودهم لمعارضة الحكومة الروسية من خارج البلاد، حيث يغادر كثيرون روسيا فرارا من القمع المتزايد.
وكتب نافالني في رسالة نشرها موقع "ميدوزا" الإخباري المستقل اليوم الأربعاء: "لم نهاجر، لكننا أٌجبِرْنا، بشكل مؤقت، على تغيير موقعنا".
ويعد نافالني أحد أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أنه ناشط بارز ضد الفساد. ولكن محكمة روسية صنفت صندوق مكافحة الفساد الذي أسسه، ومنظمات أخرى، جهات متطرفة وحظرتها في شهر يونيو الماضي في خطوة اعتبرها منتقدون محاولة للقضاء على مؤيدي نافالني.
وقال نافالني إن هذا لم يكن ناجحا،وإن أعضاء قياديين في منظماته، وبينهم ايفان زادنوف وليونيد فولكوف، قاموا بتفكيك البنية التحتية لمجموعاته وأعادوا تشكيلها في الخارج.
في غضون ذلك، قال الرئيس الروسي إن نافالني وغيره من المعارضين محتجزون في السجون بسبب انتهاكهم القوانين وليس بسبب أنشطتهم السياسية.


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